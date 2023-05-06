Бастрыкин: Украинские боевики убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка

В Мариуполе прошлой весной ВСУ расстреляли пенсионера, который проезжал мимо их позиций (архивное фото)

Военнослужащие ВСУ убивают мирных граждан в Донбассе из-за плохого знания украинского языка. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он обнародовал результаты нескольких допросов украинских боевиков и пострадавших от их рук. Вскрылись ужасные подробности.

- После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка, либо неосторожных высказываний. Были расправы по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов, - рассказал глава Следкома.

В качестве примера одного из таких преступных приказов со стороны ВСУ Бастрыкин привел случай, который произошел прошлой весной в Мариуполе. Там украинский военный приказал подчиненному убить пенсионера, проезжавшего на велосипеде мимо их позиций. Тот расстрелял мужчину. Позднее тело погибшего обнаружили российские следователи. Родственники пенсионера уже установлены, они в России и признаны потерпевшими. Расследование дела подходит к концу.

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