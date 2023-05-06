В Минобороны РФ сообщили про освобождение трех российских летчиков из украинского плена

Переговоры были сложными, но результата удалось достичь - российские военнослужащие возвращаются домой. Фото (архив): ТГ/Москалькова

В результате переговоров из украинского плена были освобождены трое летчиков ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что переговоры оказались сложными, но результата удалось достичь - российские военнослужащие возвращаются домой.

- В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих - летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность, - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что освобожденным летчикам сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации они будут доставлены в медучреждения для последующей реабилитации.

Напомним, что в результате прошлого обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 106 российских бойцов. Ребятам предстоит реабилитация - некоторые из них тяжело ранены, а кому-то после пережитого необходима психологическая помощь.

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