Автодорожники поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный автополк» в Донецке

Акция приурочена к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: ТГ/Кулемзин
Сотрудники дорожной службы поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный автополк» в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Он подчеркнул, что о своих предках-героях дончане помнят не только 9 мая.
- Водители «Дорожного ремонтно-строительного управления» поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный автополк». В канун Дня Победы они разместили на стеклах служебных машин портреты своих предков-участников Великой Отечественной войны, - рассказал мэр, разместив в своей ленте соответствующие фото.
Напомним, ранее сообщалось, что Донецк стал участником Всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк», приуроченной к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. К ее проведению активно подключились сотрудники местного муниципального транспорта. Водители разместили на стеклах городских автобусов портреты погибших героев Донбасса - участников СВО.
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