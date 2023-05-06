Денис Пушилин уверен, что за покушением на Захара Прилепина стоит Киев

Денис Пушилин прокомментировал чрезвычайное событие. Фото: пресс-служба Главы ДНР

За покушением на известного российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина стоит Киев. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, комментируя чрезвычайное событие.

- Безусловно, компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, - отметил он.

По словам Пушилина, жители Донбасса уже девять лет ощущают на себе всю ничтожность нынешней политики Киева.

- Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения. Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Дарья Дугина, Владлен Татарский… - перечислил лидер ДНР.

Денис Пушилин пожелал Захару Прилепину скорейшего выздоровления и принес свои соболезнования родным и близким погибшего на месте происшествия водителя.

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