Бригады дорожных строителей ремонтируют сразу три участка дорог на востоке ДНР

Завершить ремонт дороги подрядчик обещает в августе, а если позволит погода - то и раньше. Фото: ТГ/Солнцев

Приморский край продолжает работы в подшефном Торезе на востоке ДНР. Сейчас регион-куратор взялся за ремонт сразу трех участков автодорог в городе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

По словам чиновника, общая протяженность этих участков составляет более 6 километров.

- Их ремонт обеспечит нормальные условия для транспортного сообщения между Торезом и двумя поселками - Пелагеевкой и Рассыпным, - пояснил премьер.

Сообщается, что бригады дорожных строителей уже расчистили проезжую часть и обочины между улицами Мира и Белова, заменили основание дороги и укрепляют его. Выравнивающий слой укладывают также по улице Мира, а от улицы Энгельса до центральной городской больницы завершили фрезерование и устанавливают бордюры.

Закончить работы подрядчик обещает в августе или даже раньше.

Напомним, что в ДНР более половины муниципальных дорог нуждаются в ремонте. Сейчас их общая протяженность составляет почти 11 тысяч километров.

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