В Донецке начали капитальный ремонт водопроводных сетей

Коммунальщики устраняют порывы и производят замену старых труб. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке идет обновление внутригородских водопроводных сетей. Коммунальщики устраняют порывы и производят замену старых труб. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что ремонтные бригады ликвидировали 5 порывов на водопроводных сетях, прочистили 200 метров сетей водоотведения, устранили 19 засоров на канализационных сетях и очистили 23 канализационных колодца.

- С целью снижения потерь питьевой воды специалисты Кировского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства заменили 38 метров водопроводной сети диаметром 315 мм в микрорайоне Молодежный, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что новый водовод из реки Дон уже заработал в тестовом режиме. Он позволит обеспечить водой жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево. О том, готовы ли к приему воды местные водопроводные сети, рассказали в Администрации Главы ДНР.

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