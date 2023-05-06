Водителей просят соблюдать осторожность - контактные провода сейчас лежат на дороге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецке из-за повреждения контактной сети приостановили движение нескольких троллейбусных маршрутов. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В Калининском районе на пересечении проспекта Ильича и улицы Марии Ульяновой произошел обрыв контактных проводов и приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 4, 7, 11, - проинформировал он.

Мэр обратился к водителям с просьбой соблюдать осторожность - контактные провода сейчас лежат на дороге.

- Уважаемые водители! Будьте осторожны, контактные провода лежат на проезжей части, - уведомил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе Донецка остановили движение трамваев. Это связано с ремонтными работами, что проводятся по проспекту Павших Коммунаров. Движение трамваев по маршруту общего пользования № 9 на этом участке временно осуществляться не будет. Общественный транспорт в это время будет ходить в объезд.

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