ВСУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

Еще один мирный житель Республики получил ранения в результате обстрела (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрелов ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Приазовской, 13 ранена женщина 1957 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что около 18:45 по району было выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Максимильяновка.

Напомним, что количество пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до пяти, три мирных жителя погибли. Повреждения получили три многоквартирных дома, дома частного сектора и инфраструктура города.

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