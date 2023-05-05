В ДНР увеличилось поголовье крупного рогатого скота и молочное производство

Показатели производства молока, яиц и мяса продолжают расти. Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике выросли производственный показатели агропромышленного комплекса. В регионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота, производство яиц и молока. Об этом рассказал министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

— По сравнению с 2022 годом у нас наблюдается прирост численности поголовья крупного рогатого скота. По КРС рост в целом по отрасли составил 20% и этот показатель продолжает демонстрировать положительную динамику, — отметил министр.

Артем Крамаренко добавил, что существенный рост наблюдается в производстве молока и яиц.

— Также наблюдается устойчивое увеличение показателей по производству яиц и молока. Что касается яиц, то, рост в целом по отрасли составил 19%, а по молоку показатели выросли на 140%. Продолжаем работать на развитие сельского хозяйства Донецкой Народной Республики! — добавил министр.

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