Врио Главы ДНР и замминистра МВД России вручили бойцам Республики госнаграды

Награды бойцам вручили врио Главы ДНР и замминистра МВД России. Фото: «МВД-Медиа».

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый замминистра МВД России Александр Горовой наградили военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования. Об этом сообщили в «МВД-Медиа».

— Сотрудникам ОБТФ вручили государственные награды — ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу», а также от имени руководства министерства внутренних дел передали слова благодарности за работу, которую они выполняют на донецкой земле со дня создания подразделения, — отметили в МВД.

В ходе рабочей поездки первый замминистра также заслушал доклад о восстановлении деятельности органов внутренних дел на территории Мариуполя.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о продвижении военнослужащих РФ сразу на нескольких направлениях. Бойцы улучшили позиции на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях.

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