Количество пострадавших в результате обстрела Ясиноватой возросло до пяти

Город находился под обстрелом ВФУ с самого утра (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины Ясиноватой ранения получили пять мирных жителей, трое — погибли. Об уточненных данных в своем телеграм-канале заявил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— Еще один трагический день в истории города Ясиноватая. Три человека погибли и пять человек получили ранения. Молимся за здоровье раненых и упокой души погибших. Повреждения получили три многоквартирных дома, дома частного сектора, инфраструктура города, — добавил мэр.

Напомним, что Ясиноватая сегодня находилась под ударами противника с 10:40 утра. Украинские войска вели огонь по Ясиноватой из ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм со стороны населенных пунктов Ласточкино и Орловка.

Тем временем украинские боевики обстреляли горловский поселок Широкая Балка, выпустив по нему сорок ракет из РСЗО «Град». Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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