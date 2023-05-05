Дети из социальных центров ДНР нарисовали открытки для ветеранов в преддверии 9 Мая

В акции приняли участие все воспитанники социальных центов Республики. Фото: пресс-служба Минтруда

Воспитанники детских социальных центров Донецкой Народной Республики приняли участие в акции по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны «Благодарим за Победу!». Дети нарисовали открытки, которые позже передали ветеранам Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики региона.

— В акции с радостью поучаствовали воспитанники детских социальных центров Республики. Все без исключения проявили интерес к акции и принялись за творческую работу. Дети нарисовали открытки с добрыми пожеланиями для ветеранов. У каждого работа получилась разной, но все они сделаны с душой и с любовь, — добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что открытки Ветеранам уже сегодня вручили сотрудники управлений труда и соцзащиты, а также территориальных центров социального обслуживания.

Напомним, что в ДНР ко Дню Победы адресно поздравят около ста ветеранов. Волонтеры развезут по домам ветеранов продуктовые и гигиенические наборы весом более 12 килограмм каждый. Помощь в их сборе оказали жители Оренбурга, Свердловска и Общероссийский Народный фронт.

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