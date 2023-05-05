В Госдуму внесли законопроекты об особом порядке проведения выборов в новых регионах России

Поправки должны быть приняты нижней и одобрены верхней палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

В Государственную Думу России внесли на рассмотрение два законопроекта об особом порядке назначения и проведения выборов в новых регионах страны. Они предполагают внесение поправок в федеральный конституционный закон «О военном положении» и федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Об этом рассказала сенатор Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова.

— Поправки призваны устранить возникшие правовые коллизии. В соответствии с действующим законодательством во время военного положения проведение выборов и референдумов под запретом. Теперь порядок назначения выборов меняется — он устанавливается по предложению главы региона, — отметила сенатор. — Считаю, что основываться на мнении глав субъектов в этих вопросах — верное решение, поскольку позволяет учесть оперативную обстановку в регионе и реальное положение дел.

Поправки в федеральные законы также дадут возможность переносить уже назначенную дату выборов.

— При этом важной остается задача по обеспечению безопасности. В связи с этим поправка, регламентирующая возможность перенести уже назначенные выборы — крайне важна и необходима. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей, — подчеркнула Никонорова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка заявил о погибшем в результате обстрела ВСУ мирном жителе Александровки

Сведения о жертвах обстрелов ВСУ продолжают поступать (подробнее)