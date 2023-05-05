Мэр Донецка заявил о погибшем в результате обстрела ВСУ мирном жителе Александровки

Поселок Александровка под Донецком регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Фото: Архив КП

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате вчерашнего обстрела поселка Александровка под Донецком погиб мирный житель.

— Продолжает поступать информация о последствиях вчерашних обстрелов поселка Александровка. В результате артиллеристского удара со стороны украинских боевиков поздним вечером на улице Кирова погиб мужчина 1987 года рождения, — отметил мэр Донецка в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня массированному обстрелу подверглась Ясиноватая. В результате украинской агрессии погибли трое мирных жителей, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Повреждено здание СТО на улице Коммунальной.

Ранее обстрелу подвергся поселок Широкая Балка в ДНР. Украинские боевики выпустили по населенному пунку сорок ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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