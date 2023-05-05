В ДНР ко Дню Победы адресно поздравят около ста ветеранов

Ветеранов поздравят на дому. Фото: ОД ДР

В Донецкой Народной Республике ко Дню Победы адресно поздравят около ста ветеранов Великой Отечественной войны. Такую задачу поставила перед собой Народная дружина. Об этом сообщили ДАН представители движения.

- К 78-й годовщине Победы запланировано адресное поздравление около 100 ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, узников концлагерей и инвалидов по всем городам Донецкой Народной Республики, - уточнили члены организации.

Сообщается также, что дружинники развезут по домам ветеранов продуктовые и гигиенические наборы весом более 12 килограмм каждый. Помощь в их сборе оказали жители Оренбурга, Свердловска и Общероссийский Народный фронт.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Донецка отказалась проводить массовые мероприятия и митинги на майских праздниках. Это связано с постоянными обстрелами города со стороны ВСУ. В Макеевке 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны также поздравят на дому. «Бессмертный полк» и праздничный концерт пройдут для них в онлайн-режиме.

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