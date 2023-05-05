Ко Всероссийской акции «Бессмертный автополк» присоединился муниципальный транспорт Донецка

Водители разместили на автобусах портреты погибших героев Донбасса. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецк стал участником Всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк», приуроченной к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. К ее проведению активно подключились сотрудники местного муниципального транспорта. Водители разместили на автобусах портреты героев, погибших при освобождении Донбасса. Эти кадры опубликовал в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Донецкий городской транспорт присоединился ко Всероссийской акции «Бессмертный автополк», - подписал он размещенные на своей странице фото.

Напомним, сегодня во всех школах Донецка прошли традиционные внеурочные мероприятия, посвященные предстоящему Дню Победы. Учащиеся вместе с учителями вспомнили важные события Великой Отечественной войны. Говорили также об истории зарождения движения «Бессмертный полк» и его роли в сохранении памяти о ветеранах. О том, как важно бережно хранить память о тех, кого уже нет рядом с нами, и что долг каждого человека - знать историю своей семьи и страны.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в ДНР 9 мая 2023: Донецкая филармония проведет более десяти концертов для жителей в рамках арт-проекта «Рио Рита. Радость Победы»

Артисты филармонии на День Победы в ДНР 9 мая 2023 выступят в городах и поселках Республики (подробнее)