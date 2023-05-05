Школьникам Донецка рассказали об истории зарождения движения «Бессмертный полк»

Мероприятия прошли в формате видеоуроков. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня во всех школах Донецка прошли традиционные внеурочные мероприятия, посвященные предстоящему Дню Победы. Учащиеся вместе с учителями вспомнили важные события Великой Отечественной войны. Говорили также об истории зарождения движения «Бессмертный полк» и его роли в сохранении памяти о ветеранах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что во время видеозанятий дети рассказали про своих родственников, воевавших и трудившихся в тылу в годы ВОВ, а также про родителей и родных, кто уже в наше время участвует в проведении специальной военной операции.

- Говорили о том, как важно бережно хранить память о тех, кого уже нет рядом с нами, и что долг каждого человека - знать историю своей семьи и страны, - отметил мэр.

Сообщается также, что в специализированной школе с углубленным изучением английского языка № 11 это утро школьники начали с церемонии поднятия российского флага и копии Знамени Победы.

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