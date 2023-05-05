В Донецке временно остановили движение трамваев

Жителей города просят планировать свои поездки с учетом данных обстоятельств. Фото: ДАН

В Донецке временно приостановили движение трамваев. Это связано с ремонтными работами, что проводятся по проспекту Павших Коммунаров. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- С 21:00 5 мая 2023 года до 07:00 6 мая 2023 года и с 21:00 7 мая 2023 года до 07:00 8 мая 2023 года в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по проспекту Павших Коммунаров, движение трамваев по маршруту общего пользования № 9 осуществляться не будет, - проинформировал мэр.

По словам Кулемзина, общественный транспорт в это время будет ходить в объезд.

- Объезд участка проведения работ, в том числе маршрутными транспортными средствами, будет выполняться по улице Федора Зайцева, проспекту Дзержинского, улице Левобережной, - заявил градоначальник и попросил дончан планировать свои поездки с учетом данных обстоятельств.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страховая компания «Хатхор» выдала в ДНР года более 500 тысяч полисов ОСАГО с 2020 года

Компания имеет 12 точек страхования в крупнейших городах региона (подробнее)