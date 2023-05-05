Денис Пушилин отметил заслуги журналистов, освещающих события в Донбассе

Особым уважением пользуются военкоры, ведь им, чтобы дать реальную картину происходящего, приходится рисковать жизнью и здоровьем. Фото (архив): ТГ/Москалькова

Сегодня в ДНР свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации и полиграфии. С этим событием всем причастных поздравил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что 5 мая 2014 года в регионе вышел первый номер газеты «Голос народа», который был посвящен предстоящему референдуму. С того времени количество журналистов здесь значительно возросло. Они стали не просто профессионалами своего дела, а настоящими бойцами информационного фронта, которые противостоят противнику.

- В современных реалиях наши СМИ - важнейший форпост правды. Особым уважением пользуются военкоры, ведь им, чтобы дать реальную картину происходящего, приходится рисковать жизнью и здоровьем, - отметил Пушилин.

По его словам, за последние годы престиж профессии журналиста очень вырос.

- И я уверен, в этом немалая заслуга корреспондентов, операторов, репортеров, освещающих события, происходящие в Донбассе, - подчеркнул лидер ДНР.

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