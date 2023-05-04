В ДНР начнут выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу

На присоединившихся территориях бизнес активно регистрируется Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предприниматели в новых регионах России смогут получить льготные кредиты. Их выдача начнется с июня текущего года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он уточнил, что представители малого и среднего бизнеса получат возможность оформить заем под 10 процентов сроком до трех лет.

- Отдельно я бы еще пару слов сказал по новым территориям. Мы там тоже разворачиваем систему поддержки МСП. Что там будет? Мы в июне начнем выдавать льготные кредиты под 10% до трех лет уже малому бизнесу, - пояснил министр.

По словам Решетникова, сам объем кредитов пока небольшой - он составит до двух миллиардов рублей.

- Поймем, как пойдет динамика, соответственно, мы внутри нацпроекта перераспределим деньги, будем искать дальше, - отметил он, добавив, что с начала текущего года на новых территориях России бизнесмены зарегистрировали порядка 65 тысяч компаний. Они автоматически получают статус МСП и могут участвовать в программе кредитования.

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