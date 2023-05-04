Благотворители из Челябинска запустили программу протезирования для детей из Донбасса

В проект уже включили шесть детей из Донецка, Харцызска и Мариуполя. Фото: ombudsman-dnr.ru

Благотворители из Челябинска запустили программу протезирования для детей-инвалидов из ДНР. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой.

Там отметили, что в сотрудничестве с омбудсменом Челябинской области Юлией Сударенко содействуют в получении современных бионических и тяговых протезов для детей региона.

- Протезирование ребят из Донбасса проводит челябинский благотворительный фонд «Бирюзовый», - отметили в правозащитной службе.

Уточняется, что благотворители взяли на себя все расходы по диагностике, логистике и созданию детских протезов. Организация будет сопровождать детей до самого совершеннолетия, помогая в замене протезов по мере взросления. В проект уже включили шесть детей из Донецка, Харцызска и Мариуполя. Для них провели замеры и приступили к изготовлению протезов. Двое ребят смогут получить их летом, остальные - в начале осени.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке будут производить бионические протезы. На реконструкцию Донецкого протезно-ортопедического центра выделено около миллиарда рублей.

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