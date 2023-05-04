В ДНР восстановили 159 школ и 113 детских садов

Продолжается комплексная работа по восстановлению образовательной среды в новых регионах РФ. Фото: Минстрой России

В Донецкой Народной Республике восстановили 159 школ и 113 детских садов. На ряде объектов ремонты еще продолжаются. Об этом сообщили в Министерстве строительства России, которое курирует комплексную работу по восстановлению в новых регионах.

Так, в ведомстве уточнили, что в Старобешевском районе ДНР капитальный ремонт школы № 1 проходит при поддержке Бурятии. Строители работают сразу в двух учебных корпусах. В одном из них планируется произвести ремонт крыши, фасада и навеса над центральным входом, заменить окна и асфальт на прилегающей территории. Школа распахнет свои двери перед учащимися 1 сентября.

А в Мариуполе «Роскапстрой» завершает капитальный ремонт местного детского сада. Здесь уже полностью восстановили фасад и кровлю здания, отремонтировали инженерные сети, заменили окна и выполнили внутреннюю отделку всех помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин посетил построенный Минобороны РФ детский сад в Мариуполе. Он расположен в микрорайоне Невский и возведен по российским стандартам.

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