В ДНР пытаются решить проблему возникающих перебоев с мобильной связью

Жители по-прежнему жалуются на качество соединения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДНР взялись за устранение проблем с мобильной связью. Об этом заявил республиканский оператор связи «Феникс».

Сообщается, что в первом квартале этого года «Феникс» вывел в эфир 92 базовые станции и модернизировал оборудование на 42-х. Также продолжились работы по расширению зоны покрытия сети на освобожденных территориях Республики.

Однако жители по-прежнему сталкиваются с перебоями связи.

- Чтобы устранить проблемы с перебоями мобильной связи, с которыми часто сталкиваются абоненты, «Феникс» начал работы по обновлению ядра, - рассказали в пресс-службе оператора.

Тем временем в Министерстве связи Донецкой Народной Республики заявили, что республиканский сотовый оператор «Феникс» повысил качество мобильной связи на трассе сообщением Донецк-Мариуполь. Для этого в населенном пункте Березовое специалисты провели модернизацию оборудования и вывели в эфир дополнительный стандарт 4G.

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