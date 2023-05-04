В ДНР внедрят сервис «Госуслуги» до конца 2023 года

Новая платформа будет полезна как жителям региона, так и органам местного самоуправления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Донецкой Народной Республики приняло решение запустить в регионе платформу обратной связи — единого окна портала «Госуслуги». С помощью сервиса жители ДНР смогут принять участие в опросе и проголосовать за социально важный проект. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Гражданин может направить свое обращение в любой орган исполнительной власти, принять участие в опросе, проголосовать за социально важный проект, высказать своё мнение по проекту нормативного акта. Более того, еще и отследить в режиме онлайн статус своего обращения и оценить качество полученного ответа либо предложенного решения, — отметил Председатель.

Солнцев подчеркнул, что платформа обратной связи будет полезна и органам местного самоуправления. Через ее администрации смогут быстрее получать информацию о трудностях, с которыми сталкиваются местные жители.

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