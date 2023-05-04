В Мариуполе заложили камень будущего филиала Нахимовского училища

Решение о строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского училища принял Владимир Путин. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики совместно с замминистра обороны России и Председателем Правительства ДНР заложили первый камень филиала питерского Нахимовского военно-морского училища. Оно отроется в Мариуполе уже первого сентября 2024 года.

— Нахимовские военно-морские училища начали образовываться в 1943 году еще до нашей победы над немецко-фашистским захватчиком, а сейчас борьба с современным нацизмом еще продолжается, и мы уже закладываем камень наших будущих побед, в которых мы безоговорочно убеждены, — подчеркнул Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы региона также осмотрел ход строительства медицинского комплекса Федерального медико-биологического агентства. Объект готов уже более чем на половину.

Напомним, что Денис Пушилин посетил построенный Минобороны РФ новый детский сад в мариупольском микрорайоне «Невский». Он возведен и оборудован по всем российским стандартам, и сможет принять первых детей уже в ближайшие несколько дней.

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