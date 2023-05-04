ДНР примет участие в национальном проекте «Производительность труда»

Предприятия Республики получат возможность обучить сотрудников и руководство организации работы труда

Власти Донецкой Народной Республики подпишут соглашение о сотрудничестве с министерством экономического развития России. Такая мера позволит региону принять участие в национальном проекте «Производительность труда». Предприятиям станут доступны программы обучения сотрудников и руководства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сейчас важно не сбавлять темпы и максимально консолидировать ресурсы для эффективной реализации всех мероприятий программы. Это позволит повысить уровень жизни граждан, развить инфраструктуру и создать условия для предпринимательской инициативы, — подчеркнул директор департамента региональной политики Минэкономразвития Дмитрий Косткин.

В пресс-службе министерства добавили, что сотрудникам и руководству предприятий ДНР станут доступны обучающие программы по организации труда.

Напомним, что в 2023 году в новых регионах России планируют открыть 90 отделений МФЦ. Также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях появится центр «Мой бизнес», который будет поддерживать и стимулировать предпринимательство.

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