В Торезе на центральной площади открылась передвижная выставка «Герои и подвиги»

Экспозиция действует в любую погоду. Фото: ДКРМ
Сегодня, 4 мая, в Торезе, что на востоке ДНР, на центральной площади состоялась презентация передвижной выставки «Герои и подвиги». Экспозиция действует в любую погоду, сообщили в Донецком республиканском краеведческом музее.
Экспозиция действует в любую погоду. Фото: ДКРМ
- Выставка создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны РФ, Департамента культуры Москвы, Международного патриотического интернет-проекта Герои страны и посвящена героям-участникам специальной военной операции, - рассказали в музее.
На шестнадцати двусторонних планшетах представлены фотографии, биографии уроженцев около 40 регионов России, которые встали на защиту жителей республик Донбасса. Выставка знакомит с Героями России, которые продолжают служить Отечеству и с теми, кто ценой собственной жизни спас боевых товарищей, уничтожил военную технику и живую силу противника.
Проект реализуется в городах Республики при поддержке Министерства культуры ДНР. В Торезе выставка «Герои и подвиги» будет проходить до 9 июня.
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