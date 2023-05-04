Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка

При детонации мины «Лепесток» могут покалечить или даже убить человека. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель Донецка пострадал в результате детонации запрещенной противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате детонации мины «Лепесток» в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семена Тянь-Шанского, пострадал мужчина 1974 года рождения, — добавил мэр.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что при обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов следует звонить в МЧС по номеру 101.

— Дорогие Дончане! Внимательно смотрите под ноги. Помните, при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Обязательно обозначьте место вашей находки и вызовите специалистов по номеру 101, — добавил градоначальник.

Напомним, что ранее массированному обстрелу ВСУ подверглись сразу два района Донецка. Украинские боевики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам порядка десяти ракет из реактивной системы залпового огня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке сообщили о ранении трех мирных жителей вследствие массированного удара ВСУ по Петровскому району 3 мая

Пострадали двое мужчин и женщина (подробнее)