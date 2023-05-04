Вокалист донецкой муздрамы выступит в Кремлевском дворце в День Победы

Всего на сцене Кремлевского дворца выступят более 1000 артистов, в том числе и звезды российской эстрады. Фото: пресс-служба Минкультуры ДНР

Вокалист донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Константин Пасичный принял участие в записи концерта «Спасибо за верность, потомки!». Его будут транслировать на «Первом канале» в День Победы 9 мая, рассказали в пресс-службе министерства культуры Донецкой Народной Республики.

— Майские праздники для наших артистов – время выездных концертов и творческих поездок. Сейчас в рамках масштабной акции «Победа – одна на всех!», стартовавшей 1 мая, в тыловых городах ДНР выступают вокалисты муздрамы, — поделилась гендиректор и художественный руководитель театра Наталья Волкова.

В пресс-службе Минкультуры региона добавили, что в записи праздничного концерта приняли участие более тысячи человек, представив тридцать девять концертных номеров. Среди них были и звезды российской эстрады.

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