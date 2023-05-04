ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

В результате обстрела колонии пострадавших, к счастью, нет Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Никтовскому району Горловки, выпустив 14 артиллерийских снарядов. В результате обстрела повреждено здание Мичуринской исправительной колонии. Об этом рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских боевиков повреждена Мичуринская исправительная колония. Без пострадавших. Также в результате украинской вооруженной агрессии частично обесточены поселки Комарова, шахты «6/7», шахты им. Н. А. Изотова, — подчеркнул мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час по Никитовскому району города было выпущено 14 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Дзержинске. Также под огнем украинских боевиков оказался Центрально-Городской район. По нему ВФУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Под огнем украинских боевиков оказались Киевский и Куйбышевский районы города (подробнее)