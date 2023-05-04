Страховая компания «Хатхор» выдала в ДНР года более 500 тысяч полисов ОСАГО с 2020 года

Автовладельцы оформили в страховой компании свыше полумиллиона полисов ОСАГО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С лета 2020 года автовладельцы Донецкой Народной Республики оформили свыше полумиллиона полисов ОСАГО в страховой компании «Хатхор». Об этом рассказала директор компании Оксана Михайленко.

— Страховая компания «Хатхор» первый и единственный страховщик в ДНР, работающий на рынке страхования с 2020 года. За весь период деятельности представители компании оформили свыше 500 тысяч полисов, — отметила Михайленко.

В компании добавили, что «Хатхор» имеет 12 центров страхования в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Шахтерске, Новоазовске, Харцызске, Амвросиевке и Старобешево, а также более 70 агентских точек продаж.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что в регионе начнут работу и другие российские страховые компании. Этот вопрос активно прорабатывается властями Республики.

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