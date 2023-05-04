В ДНР будут судить военных ВСУ за расстрел 12 мирных жителей Мариуполя

Украинские боевики открыли огонь по 14 мирным жителям Мариуполя, двоим удалось скрыться и выжить, 12 человек погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Донецкой Народной Республики будет рассматривать по существу дело четырех украинских боевиков, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей Мариуполя. Прокуратура региона утвердила уголовное обвинительное заключение по этому уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

— По версии следствия, в период с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича» в городе Мариуполь, исполняя приказы должностных лиц украинских воинских формирований, выстрелили из огнестрельного оружия в 14 мирных жителей. От полученных ранений 12 из них скончались на месте преступления, двоим удалось укрыться от обстрела, — отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины направлено в Верховный суд. Украинские боевики обвиняются по статьям 356 и 105 УК РФ.

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