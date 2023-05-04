В ДНР впервые оформили электронный больничный лист

Внедрение больничных листов лишает необходимости стоять в долгих очередях Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Центральной городской клинической больнице №6 в Донецке впервые выдали электронные больничные листы. В будущем систему планируют распространить и на другие больницы региона. Получить уведомление о статусе больничного листа каждый житель Республики сможет на Госуслугах. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Это большой шаг в развитии сферы здравоохранения Республики. Важно, что оформление электронного больничного значительно упрощает жизнь пациентов, которым теперь не нужно стоять в очередях за его получением. Врач сам заполняет нужную форму, — рассказал вице-премьер.

Все операции по больничному листу, в том числе дату открытия и закрытия, жители региона смогут увидеть на Госуслугах.

— Уведомление о статусе больничного листа каждому пациенту будет приходить в личный кабинет на Госуслугах: здесь можно посмотреть, когда он был открыт, продлен, закрыт или оплачен. Очень удобно! — добавила Толстыкина. — Отмечу, что внедрение электронных больничных в других медицинских организациях ДНР запланировано в ближайшее время.

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