К восстановлению ДНР подключатся еще три региона Дальнего Востока

В планах этого года - восстановить и отремонтировать на подшефных территориях 188 объектов. Фото: ТГ/Хоценко

Еще три российских региона присоединятся к кураторской программе по восстановлению ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Юрия Трутнева.

Там сообщили о включении в список еще трех субъектов РФ. Так, Забайкальский край вместе с Бурятией берут шефство над Старобешевским районом. Еврейская автономная область начнет помогать Амурской области с восстановлением Амвросиевского района. А Чукотка вместе с Камчатским краем готова благоустраивать Светлодарск и поселок городского типа Мироновский.

- В планах этого года - восстановить и отремонтировать в подшефных территориях 188 объектов. Также планируются работы на последующие два года: в 2024 году запланировано восстановить 280 объектов и еще 284 объекта намечены на 2025 год, - отметили в пресс-службе, добавив, что работы уже начаты.

Тем временем в Мариуполе строители завершили монолитные работы в двух новых пятиэтажках на улице Куприна. Сдать жилье в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

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