В этом году сирень в столице Донецкой Народной Республики зацвела в начале мая Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду начался период цветения сирени. Зрелище действительно завораживает - здесь собрана одна из самых больших коллекций сирени в СНГ, 140 сортов! Об этом рассказала ДАН директор учреждения Светлана Приходько.

- У нас начинает цвести сирень, но пик ее цветения традиционно выпадает на 9 мая. Всего у нас 140 видов сирени. Так что приглашаем всех желающих к нам на праздники, будет очень красиво, - отметила она.

По словам Приходько, сейчас также продолжается активное цветение тюльпанов, это продлится еще несколько дней. Кроме того, в саду расцвел редкий вид калины под названием «калина карльса». Растение очень сладко пахнет и его аромат распространяется далеко в воздухе.

- Еще очень красиво цветут декоративные яблони, сакура и много другого. После обильных дождей все расцвело особенно, - рассказала директор ботсада.

Напомним, сиреневая аллея была высажена вдоль прудов Донецкого ботанического сада в далеком 1971 году и до сих пор является самой длинной в Европе! Здесь есть необычные сорта, один из которых занесен в Красную книгу.

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