В ДНР наградили победителей конкурса «Педагог года»

Победителям и призерам конкурса вручили грамоты и сертификат на денежные премии. Фото: Колударова/ТГ
В Донецкой народной Республике наградили победителей и призеров конкурса «Педагог года», который впервые прошел в регионе. Он приурочен к Году педагога и наставника, объявленному ранее в России. Об этом рассказала министр образования и науки Республики Ольга Колударова.
— Победителям и призерам конкурса, который проходил в 10 номинациях, вручены дипломы Министерства образования и науки ДНР и сертификаты на получение денежных премий. Награда от Профсоюза работников образования и науки ДНР вручена победителю в номинации «Приз зрительских симпатий» Ю.А. Марченко, воспитателю яслей-сада № 165 города Донецка, — отметила министр.
Ольга Колударова добавила, что абсолютным победителем в конкурсе стала директор «Лицея № 2 «Престиж» города Макеевки» Юлия Юрьева.
Поздравил лучших педагогов Республики и Денис Пушилин. Врио Главы ДНР поблагодарил участников за труд и подчеркнул роль педагога в развитии общества.
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