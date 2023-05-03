В ДНР раскрыли подробности программы «Земский доктор», которая привлечет медиков в малые города и села

Правительство поддержит врачей, которые решатся начать работу в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правительство Донецкой Народной Республики утвердило последовательность действий для медиков, которые хотят принять участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Она призвана поддержать врачей, которые переехали работать в малые населенные пункты региона. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Определили, что договор о выплате заключается после подписания медработником трудового договора с медицинской организацией из программного реестра на 2023 год, подведомственной Минздраву, который, в том числе, обязывает специалиста отработать на полную ставку не менее 5 лет, — отметил Председатель.

Солнцев подчеркнул, что выплата медикам предоставляется однократно. Врачи, принявшие участие в программе, получат по одному миллиону рублей, средний медицинский персонал — 500 тысяч рублей.

— Таким образом, рассчитываем привлечь к работе в города и села с населением до 50 тысяч человек не менее 50 специалистов – 30 врачей и 20 средних медицинских работников, — добавил Евгений Солнцев.

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