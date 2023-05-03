Волонтеры из ДНР примут участие в организации Парада Победы в Москве

Волонтеры из ДНР помогут в организации Парада Победы в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в ДНР отправятся в Москву для помощи в организации Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщила руководитель регионального отделения движения в Республике Ирина Макаренко.

— В этом году два Волонтера Победы из ДНР победили в конкурсе «Послы Победы. Москва» и поедут уже в ближайшее время в столицу, чтобы стать соорганизаторами главного парада Победы на Красной площади. Полученный организаторский опыт активисты в дальнейшем смогут реализовать при подготовке памятных мероприятий в ДНР, — отметила Макаренко.

Напомним, что в этом году все массовые мероприятия, митинги и шествия ко Дню Победы отметили в Донецке из-за соображений безопасности. В городе ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 11 мая. Праздничный концерт и «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате.

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