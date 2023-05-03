Денис Пушилин наградил военнослужащих первого Армейского корпуса Вооруженных сил России

Военнослужащим вручили заслуженные ордена и медали. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики вручил награды военнослужащим одного из батальонов 9-й бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Как только выдается возможность, стараюсь выбираться в подразделения и вручить награды – жаль, что далеко не всем могу выдать их лично. Заместитель командира первой стрелковой роты сказал, что самая большая награда – это наша победа. Нельзя не согласиться, и ребята к ней идут шаг за шагом, — подчеркнул врио Главы Донецкой Народной Республики.

Напомним, что ранее Денис Пушилин наградил золотыми звездами Героев ДНР бойцов на Авдеевском направлении. Врио Главы Республики на передовых позициях 114-й бригады на Авдеевском направлении вручил Золотые Звезды Героев ДНР Илье Емельянову (Малому) Александру Борцову, Андрею Гниденко, Игорю Истратию. Также передал награду и супруге Сергея Крамаренко, которому звание Героя Донецкой Народной Республики присвоено посмертно.

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