Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 мая 2023 18:58

ВСУ второй раз за день обстреляли Александровку из РСЗО

По поселку вновь выпустили 10 ракет
Виктория ПОДАРОВА
Поселок второй раз за день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских боевиков (архивное фото)

Поселок второй раз за день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских боевиков (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины второй раз за день открыли массированный огонь по поселку Александровка, который находится в пригороде Донецка. По населенному пункту было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:50 по населенному пункту Александровка было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных во временно оккупированной Красногоровке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в результате предыдущего обстрела поселка ранения получили два мирных жителя — мужчина 1967 и женщина 1961 года рождения.

Тем временем ВСУ открыли массированный огонь сразу по трем районам Донецка. Петровский и Кировский районы обстреляли из артиллерии 155 мм, а по Куйбышевскому было выпущено 20 ракет из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ранили женщину в Горловке

Город обстреляли из артиллерии 155 мм (подробнее)