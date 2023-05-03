ВСУ второй раз за день обстреляли Александровку из РСЗО

Поселок второй раз за день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских боевиков (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины второй раз за день открыли массированный огонь по поселку Александровка, который находится в пригороде Донецка. По населенному пункту было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:50 по населенному пункту Александровка было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных во временно оккупированной Красногоровке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в результате предыдущего обстрела поселка ранения получили два мирных жителя — мужчина 1967 и женщина 1961 года рождения.

Тем временем ВСУ открыли массированный огонь сразу по трем районам Донецка. Петровский и Кировский районы обстреляли из артиллерии 155 мм, а по Куйбышевскому было выпущено 20 ракет из РСЗО.

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