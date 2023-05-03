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НовостиПолитика3 мая 2023 18:44

В ДНР создана рабочая группа по развитию официальных страниц в соцсетях

Соответствующее распоряжение подписал Денис Пушилин
Виктория ПОДАРОВА
В Республике будут уделять больше внимания развитию соцсетей министерств и ведомств. Фото: Архив КП

В Республике будут уделять больше внимания развитию соцсетей министерств и ведомств. Фото: Архив КП

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал распоряжение о создании рабочей группы по организации работы и развитию официальных страниц в социальных сетях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Назначить руководителем рабочей группы первого заместителя Руководителя Администрации Главы ДНР Александра Костомарова. Рабочей группе создать единый штаб для оперативного решения текущих вопросов, связанных с развитием сети официальных страниц в социальных сетях в регионе и оперативным нивелированием информационных рисков, — сказано в документе.

Членам рабочей группы также поручено организовать взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам создания, ведения и развития официальных страниц в соцсетях. Распоряжение врио Главы ДНР вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня.

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