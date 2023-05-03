СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 3 мая ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка 20 ракетами из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

Отмечается, что огонь был открыл в 20:05. С направления населенного пункта Нетайлово украинские вооруженные формирования выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Спустя пять минут, в 20:10, ВСУ вновь выпустили из реактивных систем залпового огня 10 ракет.

Напомним, что ранее ВФУ обстреляли поселок Александровка, что в пригороде Донецка из РСЗО. По населенному пункту украинские боевики выпустили десять ракет. В результате удара ранения получили два мирных жителя, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Сегодня днем в поселке Александровка ранены мужчина 1967 и женщина 1961 годов рождения, - сообщил мэр Донецка.

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