В восстановлении Мариуполя примут участие студенты из ДНР

Мариупольцы с теплом принимают любую помощь от молодежи. Фото: УНМ ДНР

В восстановлении Мариуполя помогут студенты из Донецкой Народной Республики. В состав строительного отряда войдут учащиеся Донбасской национальной академии строительства и архитектуры вместе с Приазовским государственным техническим университетом. Об этом сообщила руководитель Донецкого регионального отделения Российских студенческих отрядов Александра Кульгина.

Она отметила, что всего в восстановительных работах будут участвовать около 100 студентов, среди которых учащиеся из ДонНАСА, ПГТУ, а также других регионов России. В приморский город они отправятся в конце мая и будут находиться там во время летнего трудового семестра.

Как пояснили в организации, мариупольцы с теплом воспринимают какую-либо помощь от молодежи.

- Люди очень удивлены тому, что наша молодежь сейчас бескорыстно хочет помогать местному населению. Если говорить кратко: мы разрушаем стереотипы той современной молодежи, о которой многие говорят, - заявила Кульгина.

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