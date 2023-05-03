Данные о запасах полезных ископаемых в ДНР внесут в федеральный реестр

Федеральное агентство намерено определить перспективные участки для поиска полезных ископаемых в регионе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В федеральный реестр внесут данные о запасах полезных ископаемых в Донецкой Народной Республике. Информация уже начала поступать в фонд геологической информации и его подразделения. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию.

- В настоящее время Роснедрами проводится работа по внесению данных по геологическому изучению и запасам полезных ископаемых в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, - отметили там.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по недропользованию займется изучением геологической информации о Донецкой Народной Республике. Это поможет обнаружить потенциальные участки для поиска полезных ископаемых в регионе.

- В настоящее время ведется работа по восстановлению, сбору, анализу и систематизации имеющейся и сохранившейся фондовой геологической информации. Проводится анализ и ревизия материалов с целью выбора площадей, перспективных для проведения региональных и поисковых работ за счет средств федерального бюджета, - пояснили в ведомстве.

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