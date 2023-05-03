Волонтеры из ДНР примут участие в подготовке парада Победы на Красной площади в Москве

В Москве стартовала подготовка к главному военному параду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из Донецкой Народной Республики примут участие в организации парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщила ДАН руководитель регионального отделения организации Ирина Макаренко.

Она отметила, что поучаствовать в подготовке главного парада смогут два человека, победившие в конкурсе. Благодаря этой победе они смогут стать соорганизаторами мероприятия.

- В этом году два волонтера Победы из ДНР победили в конкурсе «Послы Победы. Москва» и поедут уже в ближайшее время в столицу, чтобы стать соорганизаторами главного парада Победы на Красной площади, - отметила руководитель местного отделения общественного движения.

Сообщается также, что полученный при подготовке парада организаторский опыт активисты в дальнейшем смогут использовать при проведении памятных мероприятий в ДНР.

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