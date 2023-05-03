В Мариуполе расчистили 1,5 километра береговой линии от мусора

С пляжа Мариуполя вывезли более 60 кубометров разного мусора. Фото: Ежиков/ТГ

Коммунальные работники расчистили порядка 1,5 километра пляжа в Мариуполе от загрязнений. С береговой линии вывезено более 60 кубометров мусора. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

— 30 сотрудников предприятия «Коммунальник» в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку побережья Азовского моря. Теперь на этом участке береговой линии можно в чистоте любоваться морем, — подчеркнул Ежиков.

Вице-премьер Республики добавил, что для вывоза мусора задействовали три коммунальные машины.

Напомним, что ранее в Мариуполе прошел крупнейший субботник, в котором приняли участие более 2000 человек. Сотрудники городской администрации, волонтеры и неравнодушные жители города привели в порядок общегородские пространства — парки, зоны отдыха и территории вокруг храмов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе начали курсировать первые трамваи: Как они будут ходить

В Мариуполе 2 мая 2023 года запустили первые трамваи (подробнее)