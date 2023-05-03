Ко Дню Республики в Донецке 10 мая откроется выставка, посвященная защитникам Донбасса

Парада Победы в Донецке в этом году не будет, но организаторы подготовили много других мероприятий Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ко Дню ДНР 10 мая 2023 года в Донецке в республиканском краеведческом музее откроется выставка, посвященная защитникам Донбасса и участникам СВО. Она пройдет в формате онлайн и получила название «С Республикой в сердце», сообщила «КП-Донецк» заведующая научно-экспозиционным отделом «Истории Донецкой Народной Республики» Оксана Радкевич.

- Впервые в краеведческом музее экспонируется комплекс Героя России, Героя ДНР Ольги Качуры, переданный ее дочерью Еленой Карабет. Также уникальными являются личные вещи Героев ДНР Сергея Машкина, Тараса Гордиенко и других участников СВО, - рассказала она.

Отметим, что на выставке, приуроченной к 9-й годовщине ДНР, представлено более ста экспонатов, которые знакомят с биографией и историей подвига защитников ДНР: личные вещи, документы, фотографии, элементы амуниции, трофеи.

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