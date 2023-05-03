Студенты ДНР смогут закончить учебу в других регионах России

Сейчас в Республике работают 16 вузов, в которых учатся около 49 тысяч студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты из Донецкой Народной Республики смогут временно перевестись на обучение или стажировку в вузы других регионов России. Об этом сообщила сенатор от ДНР и член Комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

Она пояснила, что в связи со сложной обстановкой на территории Республики многие вузы работают в дистанционном формате, а это негативно сказывается на процессе получения студентами знаний. Поэтому Министерству образования РФ хотят предложить вариант, когда на время учебы вузы России смогут принимать донецких студентов к себе.

- Представляется, что наиболее удобный для этого механизм - заключение договоров о целевом обучении не только студентами первых курсов, как сейчас, но и вторых, и третьих и так далее. В этом случае заказчик оплатит обучение студента в другом вузе, а затем он как дипломированный специалист вернется, чтобы работать дома, в Донбассе, - пояснила сенатор «Парламентской газете».

По словам Никоноровой, необходимо также предусмотреть механизм, который позволит студентам вернуться в родные вузы после стабилизации ситуации.

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