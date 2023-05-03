В ДНР за пересмотром пенсии обратились более 56 тысяч человек

С 1 марта жители Республики получили возможность переоформить свою пенсию по российскому законодательству Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике за два месяца приняли от граждан более 56 тысяч заявлений о пересмотре пенсий. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по ДНР.

- По состоянию на 28 апреля принято 56 465 заявлений на пересмотр пенсий, - заявили там.

Напомним, что с 1 марта жители Республики получили возможность переоформить свою пенсию по российскому законодательству. Сейчас пенсионеры массово подают заявления в клиентские службы отделения Социального фонда России (СФР) по ДНР.

Жителям Донецкой Народной Республики для перерасчета пенсии нужно сначала записаться на прием, позвонив на горячую линию клиентской службы Соцфонда в своем городе или районе. Адреса и телефоны клиентских служб СФР в городах и районах Республики «КП» публиковала ранее. Прием граждан проходит только по предварительной записи.

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