Школьники из ДНР в преддверии Дня Победы отправились в Камчатский край

На Камчатку прибыла делегация школьников из Донецкой Народной Республики. Фото: Дума Елизовского района

Школьники из ДНР накануне 9 Мая отправились в Камчатский край. Там они посетят цикл мероприятий, приуроченных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поездка состоялась при содействии Русского центра.

Так, четыре учащихся из поселка Мироновский в сопровождении педагога прибыли на полуостров уже сегодня утром. Они проведут ближайшие дни в городе Елизово. Об этом сообщили местные власти.

- Ребята - участники движения «За Победу». На Камчатке школьники пробудут до 10 мая, - рассказали там.

Сообщается, что для детей подготовили различные экскурсии, встречи с кадетами и юнармейцами, участниками всероссийского движения «Волонтеры Победы» и спортсменами. Также ребята примут участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы - митинге памяти, параде и «Эстафете Мира». Им также доверят выполнить почетные миссию - вместе со своим педагогом они откроют мемориальную доску и «Парту Героя» в честь кавалера ордена Мужества Евгения Бекетова, который погиб во время СВО.

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